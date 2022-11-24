Песков заявил, что ему неизвестно о переговорах России и Украины по поставкам аммиака и обмену пленными в Абу-Даби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о якобы прошедших в Абу-Даби переговорах России и Украины по поставкам аммиака и обмену военнопленными.

«Нет, вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее Reuters сообщило, что представители России и Украины встретились на прошлой неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения возможного обмена военнопленными. Кроме того, написало агентство, российская и украинская стороны якобы обсудили в Абу-Даби экспорт аммиака из России.

Между тем накануне Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Из украинского плена вернулись 35 военнослужащих. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.