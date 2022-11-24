ВС России сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях Фото: REUTERS

Армия России предотвратила наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Данные об этом предоставили в ежедневном отчете Министерства обороны РФ.

"Активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики", - отчитались в МО РФ по Красно-Лиманскому направлению. Также сообщается, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.

Напомним, 10 ноября 2022 года МО РФ сообщило о "перебросе" российских войск на левый берег Днепра, на Николаево-Криворожском направлении "в строгом соответствии с утвержденным планом".

"Глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года.

Напомним, после указа министра обороны России Сергея Шойгу о "тактическом отступлении" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вывод Вооруженных сил (ВС) России из Херсона, а также передислокацию российских войск на левый берег Днепра унизительной.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении охарактеризовал российские атаки на Донбассе, как "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

Вместе с тем Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам. Для этого он призвал соблюсти "формулу мира", где в числе прочего присутствуют восстановление территориальной целостности Украины и "вывод российских войск".