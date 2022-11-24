Российские войска сорвали атаку ВСУ в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы предотвратили атаку украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, российские войска сорвали атаку ВСУ в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. На этом направлении украинские войска потеряли более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля, уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы России сорвали атаку украинских войск на Купянском направлении, уничтожив более 60 военных и наемников.

Ранее российские военные уничтожили на Южно-Донецком направлении три диверсионные группы ВСУ.