Путин проведет совещание с членами координационного совета по потребностям спецоперации 24 ноября 2022 года

Президент России ожидает доклады о выявлении потребностей вооруженных сил РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября, проведет совещание с членами Координационного совета при правительстве РФ, в ходе которого обсудит потребности специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив также, что у главы государства возможен международный телефонный разговор во второй половине дня.

«Сегодня состоится совещание с членами координационного совета при правительстве … Также во второй половине дня возможен телефонный международный разговор», - заявил представитель Кремля.

Песков сообщил, что Координационный совет работает уже более месяца, поэтому в этот день глава государства будет ожидать «доклады о выявлении потребностей вооруженных сил, обеспечении их всем необходимым: боеприпасами и так далее, наличии обратной связи».

Напомним, 21 октября этого года Путин подписал указ о создании при правительстве РФ Координационного совета для обеспечения нужд специальной военной операции на Украине. Возглавляет совет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.