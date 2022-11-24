Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ производства США в Херсонской области

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 24 ноября, заявили, что российские войска уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства.

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 24 ноября, заявили, что российские войска уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства.

«В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, сообщается, что Вооруженными силами (ВС) России недалеко от населенных пунктов Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены две американские РЛС AN/TPQ-36 украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, в ходе брифинга в Министерстве обороны РФ также заявили, что российские войска предотвратили атаку украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области.