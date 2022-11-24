Песков заявил, что Киев может прекратить страдания украинцев, выполнив требования России

По словам представителя Кремля, Киев имеет все возможности для урегулирования ситуации с ударами по энергообъектам страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев имеет все возможности для того, чтобы урегулировать ситуацию с ударами по энергообъектам страны и прекратить страдания своего народа, выполнив требования Москвы. Такое заявление в четверг, 24 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с простыми украинскими гражданами.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что российские войска не наносят ударов по социальным объектам Украины, отметив, что специальная военная операция России выполняет свои задачи, поэтому поражению подвергаются только те цели, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу».