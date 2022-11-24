Песков ответил на призыв Макрона наказать Россию за удары по Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон, осуждая ракетные удары России по объектам Украины, должен осудить и обстрелы Донбасса со стороны украинских войск, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как отметил Песков, Кремль не слышал ни одного осуждения Парижем действий ВСУ в Донбассе.

Напомним, накануне Макрон заявил о намерении провести в ближайшие дни прямые переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Между тем в Министерстве обороны РФ заявили, что в четверг, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по объектам управления и энергетики Украины, однако по целям в Киеве ударов не было.