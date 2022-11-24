Европарламент одобрил пакет помощи Украине до 18 млрд евро на 2023 год

Глава Европарламента Метсола уточнила, что ведомство в рекордно короткие сроки одобрил новый пакет поддержки Украине Фото: REUTERS

Европарламент одобрил транш помощи Украине в 2023 году на 18 млрд евро. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

"В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для Украины", - написала она в своём Twitter.

Голосование прошло вчера, 24 ноября 2022 года, на пленарной сессии Европарламента.

Также вчера Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ударов России.

Мировое сообщество продолжает призывать к мирному урегулированию конфликта в Украине. Так на саммите G20 лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский назвал "формулу мира" и заявил о готовности Киева к переговорам на этих условиях. В числе прочего он назвал восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.