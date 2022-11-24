В Кремле прокомментировали возможность введения потолка цен на российские нефть и газ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что влияние на мировой рынок введения потолка цен на российские энергоресурсы на данный момент оценить сложно. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что влияние на мировой рынок введения потолка цен на российские энергоресурсы на данный момент оценить сложно.

«Там такие очень непонятные обсуждения у европейцев по этому потолку. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения. Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока сложно предположить», - заявил представитель Кремля в четверг, 24 ноября.

Песков отметил, что власти Европейского союза принимают решение в энергетической сфере, опираясь на реальные факты. Таким образом для принятия решения о дальнейших поставках российских нефти и газа нужно тщательно проанализировать ситуацию. «Пока исходим из того, что не будем поставлять, но надо анализировать», - отметил он.

Напомним, накануне министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что пятнадцать стран Евросоюза критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на российский газ. Незадолго до этого появилось сообщение о том, что Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен в районе 65 долларов за баррель, назвав подобную стоимость слишком щедрой для России.