Захарова заявила, что Россия остановит поставки нефти в страны с ценовым потолком

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не станет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к потолку цен на российские энергоносители. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 24 ноября 2022 года.

"Российская Федерация не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей", - подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание, что против "ценового диктата" выступают многие другие страны, которые занимаются добычей нефти. По ее словам, они понимают, что сегодня подобную меру применяют против Москвы, а завтра аналогичное решение коснется других нефтедобывающих государств.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что такие действия создают опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для всей международной торговли.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша не согласилась с предложением ввести потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов, призвав снизить предельную стоимость более, чем вдвое.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.

По его словам, российская сторона подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами, но не намерена поставлять ресурсы в страны, которые придерживаются принципа ценового потолка.