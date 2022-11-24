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НовостиЭкономика24 ноября 2022 12:03

VEON согласовала продажу «ВымпелКома» российскому менеджменту

РБК: VEON согласовала продажу «ВымпелКома» российскому менеджменту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Veon Ltd объявил о начале конкурентного процесса продажи российской компании «ВымпелКом»

Veon Ltd объявил о начале конкурентного процесса продажи российской компании «ВымпелКом»

Фото: Shutterstock

Базирующийся в Нидерландах телекоммуникационный холдинг Veon Ltd в скором времени объявит о своей договоренности провести в «ВымпелКоме», который оказывает услуги под брендом «Билайн», процедуру выкупа компании менеджментом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Как заявили два собеседника издания, сделка может оказаться безденежной, однако на «ВымпелКом» перепишут значительную долю долга VEON, который по итогам третьего квартала 2022 года составил около 8,2 млрд долларов.

Не уточняется, кто именно выступит покупателем холдинга. По данным СПАРК, в середине ноября 2022 года глава «ВымпелКома» Александр Торбахов зарегистрировал три компании, среди которых «Коперник-Инвест», а также «Коперник-Инвест 2» и «Коперник-Инвест 3».

Напомним, в начале ноября этого года Veon Ltd объявил о начале конкурентного процесса продажи российской компании «ВымпелКом», отметив, что рассматривает оптимальные варианты реализации российских активов.