Владимир Путин: По некоторым направлениям, связанным с искусственным интеллектом, Россия идет на шаг впереди

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия идет на шаг впереди других стран некоторым направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что от результатов, в том числе, в этой сфере, зависит безопасность и состоятельность Российской Федерации.

"Соперничество между государствами идет просто ожесточенное, - констатировал Путин. - От того каких результатов мы достигнем, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях российской экономики обеспечит дополнительный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 1% уже к 2025 году. По его словам, необходимо ускорять этот процесс.