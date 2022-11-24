Владимир Путин встретится с матерями участников спецоперации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников спецоперации на Украине, сообщили в Кремле.

«В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции», - рассказали в Кремле журналистам.

На встречу с главой государства приглашены матери, сыновья которых служат в рядах Вооруженных сил России, находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Кроме того, в этот дент президенгт РФ примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию госкорпорации «Ростех».

Как писал сайт KP.RU, Путин ранее заявил, что планирует лично встретиться с семьями мобилизованных для того, чтобы обсудить, как обстоит ситуация с выплатами.