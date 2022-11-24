Мишустин не исключил риски повреждения инфраструктуры в новых регионах России

Мишустин заявил, что обстановка в новых регионах России остается тяжелой, что осложняет подготовку субъектов к осенне-зимнему сезону Фото: REUTERS

Премьер Министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обстановка в новых регионах России остается тяжелой, что осложняет подготовку субъектов к осенне-зимнему сезону. Об этом он сказал на заседании правительства 24 ноября 2022 года, уточнив, что работа будет продолжена до тех пор, пока не будут завершены все мероприятия.

"Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы, но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что особенно это касается работ в жилищном хозяйстве и социальных учреждениях.

Мишустин отметил, что особое внимание нужно уделить оснащению регионов системами автономного энергоснабжения." Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок. От этого напрямую зависят жизни и здоровье людей", - подчеркнул он.

Напомним, из правобережной части Херсонской области, а также из самом города Херсон, не так давно завершилась эвакуация мирного населения.

А 12 ноября 2022 года "Глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года.

Напомним, после указа министра обороны России Сергея Шойгу о тактическом отступлении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вывод Вооруженных сил (ВС) России из Херсона, а также передислокацию российских войск на левый берег Днепра унизительной.