Путин на конференции по искусственному интеллекту пошутил о дистанции между ним и участниками

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" с участием руководителя Сбера Германа Грефа пошутил про дистанцию между ним и находящимися в зале участниками.

"Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут… до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо…", - сказал Путин.

Напомним, после того, как в России началась пандемия коронавируса, в Кремле предприняли некоторые меры безопасности для защиты президента - в частности, ввели требование о дистанции.

Ранее Владимир Путин пошутил о том, как медики должны использовать спирт и к чему может привести неправильное использование этой жидкости. Об этом глава государства говорил во время встречи с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными – участниками ПМЭФ в преддверии Петербургского международного экономического форума в инновационно-образовательном комплексе “Техноград” на ВДНХ.