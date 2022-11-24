Валютные сбережения россиян упали до минимума за 10 лет

Россияне хранят всем меньше сбережений в валюте Фото: Иван МАКЕЕВ

Валютные сбережения россиян в ноябре 2022 года в долларовом исчислении упали до минимума за последние десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Как следует из представленной статистики, на 1 октября текущего года объем средств на валютных счетах и депозитах сократился до 63 млрд долларов (в рублевом эквиваленте 3,64 трлн).

В ноябре отток сбережений в валюте продолжился, в результате чего суммарный объем сократился на 3,7 млрд долларов, впервые за 10 лет упав ниже 60 млрд долларов.

До этого за последнее десятилетие минимальный объем валютных сбережений россиян был зафиксирован в мае 2012 года. Он составлял 65 млрд долларов.

Напомним, заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал, что портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей.

По оценке эксперта, к концу года доля иностранной валюты в рыночном портфеле привлеченных средств физлиц составит порядка 10% – вдвое меньше, чем в начале года.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как можно выгодно вложить деньги. В ходе выступления на онлайн-марафоне "ФинЗОЖ" глава Минфина предостерег россиян от ставки на криптовалюту, предложив в качестве альтернативы государственные облигации федерального займа.