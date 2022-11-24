Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции зерновую сделку и операцию Анкары на севере Сирии Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили зерновую сделку и операцию Турции на севере Сирии и Ирака.

«По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», – сказано в Telegram-канале Минобороны России.

Напомним, на прошлой неделе зерновая сделка была продлена еще на 120 дней. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это стало возможным благодаря «воле и вкладу» российского лидера Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, накануне в МИД РФ сообщили, что российская сторона на переговорах в Астане попыталась удержать Турцию от проведения операции на севере Сирии и Ирака.