Путин предложил расширить использование искусственного интеллекта на вредных производствах Фото: REUTERS

На вредных производствах в России нужно больше использовать искусственный интеллект (ИИ) вместо людей, считает президент РФ Владимир Путин.

«Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей. Внедрение необходимых систем и промышленных роботов должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства», – сказал он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По мнению главы государства, внедрение ИИ и роботизации ведет не к росту безработицы, а к появлению новых более творческих, содержательных и интересных профессий и высококвалифицированных рабочих мест.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер поручил правительству РФ подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. По мнению Путина, страна по некоторым направлениям в области ИИ «идет на шаг впереди некоторых других стран», и теперь настало время наращивать усилия.