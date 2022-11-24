Кличко сообщил о восстановлении водоснабжения во всех районах Киева Фото: REUTERS

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что водоснабжение восстановлено во всех районах Киева. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, уточнив, что нужно еще время, пока система водоснабжения не заработает на полную мощность.

"У некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек. Специалисты «Киевводоканала» делают все для скорейшей стабилизации ситуации", - пишет градоначальник.

Ранее он сообщал, что порядка 70% Киева остается обесточено, а на правом берегу Днепра нет водоснабжения.

Вчера, 23 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.

"В случае повторения массированных российских ударов и при наличии понимания, что электроснабжение не может быть восстановлено в течение нескольких часов, активизируется работа "Пунктов Несокрушимости" - там будут все основные услуги, включая электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечки", - написал Зеленский.

Напомним, также вчера Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате массированных ракетных ударов России.