Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение сериалу "Монастырь", фото: кадр из фильма

Министерство культуры России отказало кинокомпании "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Об этом журналистам рассказали сегодня, 24 ноября, в пресс-службе ведомства.

"Министерство культуры России приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". .. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих", - уточняется в сообщении Минкульта.

Как уточнили в ведомстве, материалы по сериалу были направлены на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там заявили, что "сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, поэтому формирует неверное представление о русском православии".

Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала "Монастырь", который снимался на Вологодчине. В массовых сценах снимались жители Вологды, Череповца, Кирилловского района. Декорациями послужили, в частности, стены Кирилло-Белозерского монастыря.