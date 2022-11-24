На Кубани наладят совместное с Белоруссией производство комбайнов и зерновозов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение о сотрудничестве с заводом “Гомсельмаш” подписали глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор предприятия Александр Новиков в присутствии премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, об этом сообщается на сайте администрации региона.

“Для нас как для аграрного региона важно, чтобы крупную сельхозтехнику - зерновозы, зерноуборочные комбайны, сеялки и косилки, – собирали именно в Краснодарском крае… мы готовы оказывать нашим партнерам содействие – предоставлять производителям льготы и субсидии. Рассчитываем, что подписанные сегодня соглашения позволят наладить в крае совместное производство…”, - отметил Кондратьев.

Также он добавил, что на Кубани в этом году троекратно нарастили объем краевой поддержки промышленности - показатель превысил 2,7 миллиарда рублей.

Соглашением предусматривается локализация производства прицепной сельхозтехники холдинга “Гомсельмаш” на территории Краснодарского края.

Ранее Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань готова принять у себя беженцев из Донецка. он отметил, что “жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России”.