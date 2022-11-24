Поставку нефти в Словакию приостановили по нитке "Дружбы" из-за перебоев с энергией в Украине Фото: REUTERS

Поставки нефти в Словакию приостановили по трубопроводу "Дружба" из-за отключения электроэнергии на участке в Украине. Об этом сообщил братиславский телеканал ТА3.

"Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Словакия продолжает поставки в Чехию из своих собственных запасов, которые страна начала делать в этом году.

Сегодня, 24 ноября 2022 года, Министерство обороны России отчиталось о массированном ракетном ударе Вооруженных сил (ВС) России по системе управления Украины и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября 2022 года.

Также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны. В связи с чем в Украине происходит периодическое отключение электричества.

Например, сегодня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что порядка 70% столицы Украины остается обесточено, а на правом берегу Днепра нет водоснабжения.