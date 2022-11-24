Путин призвал оценить работу координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ Фото: REUTERS

Сегодня, 24 ноября 2022 года, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оценить работу координационного совета в области обеспечения ВС РФ. Об этом он заявил на совещании с представителями ведомства, уточнив, что в случае чего, потребуется скорректировать работу этого органа.

"Координационный совет при правительстве России действует уже больше месяца. И нужно еще раз посмотреть, как он работает, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать нашу совместную работу", - сказал Путин.

Ранее в Кремле анонсировали, что президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября, проведет совещание с членами Координационного совета при правительстве РФ, в ходе которого обсудит потребности специальной военной операции.

"Сегодня состоится совещание с членами координационного совета при правительстве … Также во второй половине дня возможен телефонный международный разговор", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на сайте KP.RU опубликовали ранее ссылку на выступление Путина в координационном совете, где можно посмотреть обращение лидера РФ к представителям ведомства.

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