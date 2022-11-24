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НовостиПолитика24 ноября 2022 16:06

Путин призвал оценить работу координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент Путин не исключил возможную корректировку работы координационного совета
Владимир РОМАНЕНКО
Путин призвал оценить работу координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Путин призвал оценить работу координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Фото: REUTERS

Сегодня, 24 ноября 2022 года, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оценить работу координационного совета в области обеспечения ВС РФ. Об этом он заявил на совещании с представителями ведомства, уточнив, что в случае чего, потребуется скорректировать работу этого органа.

"Координационный совет при правительстве России действует уже больше месяца. И нужно еще раз посмотреть, как он работает, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать нашу совместную работу", - сказал Путин.

Ранее в Кремле анонсировали, что президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября, проведет совещание с членами Координационного совета при правительстве РФ, в ходе которого обсудит потребности специальной военной операции.

"Сегодня состоится совещание с членами координационного совета при правительстве … Также во второй половине дня возможен телефонный международный разговор", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на сайте KP.RU опубликовали ранее ссылку на выступление Путина в координационном совете, где можно посмотреть обращение лидера РФ к представителям ведомства.

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