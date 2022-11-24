Депутат Хинштейн сообщил, что устроивший стрельбу в Краснодарском крае владеет гладкоствольным ружьем ВПО-209 Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что 62-летний Владимир Жиров, который утроил стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие. "С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов — Жиров не попадал", - пишет депутат в своем телеграм-канале.

По мнению Хинштейна, прецедент является наглядным примером, "когда оружие находится в руках неадекватного человека", в связи с чем депутат подчеркнул необходимость ограничить оборот огнестрельного оружия в России.

Напомним, сегодня, 24 ноября 2022 года, мужчина устроил стрельбу из винтовки на улице в Крымске Краснодарского края, сообщили в правоохранительных органах региона.