Байден сообщил, что конгресс после выборов продолжит поддержку Украины

Джо Байден Фото: REUTERS

Конгресс США по итогам промежуточных выборов сохраняет достаточную поддержку по вопросу предоставления финансовой помощи для Украины, заявил сегодня, 24 ноября, американский лидер Джо Байден.

"Сейчас не время отходить (от поддержки - прим. ред.) Украины… Во время последних выборов у нас было много обсуждений на тему того, планирует ли новый состав (Конгресса - прим. ред.) продолжать поддерживать Украину. Я все еще считаю, что там сохраняется достаточно поддержки", - с отметил Байден в беседе с журналистами из пула Белого дома.

Ранее республиканцы предложили провести аудит средств, направленных США на помощь Украине. Вопрос об этом будет поднят в американском Конгрессе уже в самое ближайшее время.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года сообщает сайт KP.RU.

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