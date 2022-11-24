Причиной стрельбы в Крымске стал бракоразводный процесс

Уточняется, что бракоразводный процесс тянется с 2017 года Фото: REUTERS

Сегодня, 24 ноября 2022 года произошла стрельба на улице Крымска в Краснодарском крае. Причиной происшествия стал бракоразводный процесс стрелявшего мужчины Владимира Жирова и его супруги Галины. Об этом пишет корреспондент КП-Кубань со ссылкой на собственные источники. На данный момент, это основная версия происшествия.

"Не было в городе ни одного судьи, который бы с ним не сталкивался в процессе, - пояснил "КП"-Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Он все решал таким способом".

По данным картотеки Крымского районного суда, в 10 утра по Москве у стрелявшего завершился суд с сыном Юрием и бывшей женой Галиной. Истец - виновник трагедии, требовал вернуть ему половину стоимости квартиры, которую купил сын, как он заявлял, на его деньги. По информации суда, в иске стрелявшему отказали.

"Исковые требования предъявлялись к сыну по поводу квартиры. Однако судья не усмотрела оснований для удовлетворения иска", - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что бракоразводный процесс тянется с 2017 года. Стрелявший "заваливал" местные суды исками, но ни одно учреждение не удовлетворило его требование по делу.

Следствие занимается выяснением обстоятельств случившегося и того, откуда у нападавшего взялось огнестрельное оружие.

Тем временем депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что 62-летний Владимир Жиров, который утроил стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие.

"С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов — Жиров не попадал", - пишет депутат.