Junge Welt: в Берлине группа украинцев избила русскоговорящих мужчину и женщину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа украинских националистов избила двух жителей Берлина после того, как они сказали несколько слов на русском языке, сообщает издание Junge Welt.

Нападение произошло в ночь на минувшую субботу в районе Фридрихсхайн. Примерно в половине четвертого ночи русскоязычные мужчина и женщина ожидали прибытия такси возле входа в ресторан, когда к ним подошли пять человек, один из которых в руках держал украинский флаг.

После того, мужчина произнес какую-то фразу на родном языке, украинцы на него набросились. Избивать начали также и женщину. По словам пострадавшей, ни она, ни ее спутник не делали никаких политических заявлений и не говорили с преступниками, но те обвинили их в поддержке РФ.

Ранее украинец избил 84-летнего пенсионера в Москве из-за спора о спецоперации. Пожилой мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, гематомами и переломом челюсти.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года сообщает сайт KP.RU.