Советник врио Херсонской области Малькевич заявил, что ВСУ убили не менее 100 гражданских в Херсоне Фото: REUTERS

Силовыми структурами Украины "убито как минимум 100 человек" в Херсоне, около "200 пропали" без вести. Такие данные привел агентству ТАСС внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

"Сейчас, по нашей информации, к сожалению, [в Херсоне] как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день", - сказал Малькевич.

Напомним, ранее власти Херсонской области объявили о завершении эвакуации из правобережной части региона, а также из самом города Херсон.

"Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами [ВСУ] Херсонской области", - писал губернатор региона Стремоусов. Тем, кто не успел эвакуироваться силами российских служб, рекомендовалось покидать зону самостоятельно.

При этом, точного количества покинувших правый берег людей Стремоусов не назвал. Ранее сообщалось, что планируется эвакуировать 70 тысяч человек.