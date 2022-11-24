Украина планирует ужесточить санкции против России с подходом "Холодная война 2.0" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В офисе Владимира Зеленского сегодня, 24 ноября, сообщили, что экспертная группа "Ермака-Макфола” подготовила новый документ, где предлагаются конкретные меры по ужесточению контроля за реализацией санкционных ограничений в отношении России.

"В нем указываются конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на РФ, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений…”, - уточняется в сообщении на портале Зеленского.

Также в документе предлагается более системный подход к установлению границ для регулирования экономических отношений с Рф – подход "Холодная война 2.0", предусматривающий внедрение торгового спецрежима с Россией в целях минимизации торговли и блокирования доступа к технологиям, рынкам и финансам западных стран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.