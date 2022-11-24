Лукашенко заявил, что Украина "делает все для эскалации" конфликта с Россией Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" заявил, что Украина "делает все для эскалации" конфликта с Россией. Фрагмент записи с саммита ОДКБ был опубликован в телеграм-канале "Пул первого".

"Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали. Они делают все для эскалации, и это настораживает", - сказал Лукашенко.

Он считает, что решения и действия власти Украины связаны с тем, что "их за одно место американцы сильно держат".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Среди условий начала мирных переговоров Зеленский назвал освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.