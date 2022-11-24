Компания H&M закрыла 80% магазинов в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть магазинов одежды H&M объявила о том, что в России уже закрыли более 110 магазинов, порядка 80% представительств бренда. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Всего в России представлено около 150 магазинов.

"На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146", - сообщили в пресс-службе ретейлера.

Согласно информации представителей компании, флагманский магазин на Тверской улице в Москве закроется уже 30 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ Columbus на юге Москвы 5 ноября 2022 года выстроились огромные очереди ко входам в отдел H&M. На входах в отдел дежурят сотрудники магазина. Покупателей пропускают в отдел небольшими группами после того, как торговый зал покидают уже совершившие покупки клиенты. Такой ажиотаж связан с ликвидацией точек распространения в России, объявленной в начале осени.