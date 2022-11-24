Объявленный в розыск Караулов сообщил о своем местонахождении

Журналист Андрей Караулов Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявленный накануне в розыск журналист Андрей Караулов, что Министерство внутренних дел «прекрасно знает», где искать его, отметив, что до сих пор находится в Дубае, где ожидает операции.

«У МВД спросите, чего они дурака валяют. Они прекрасно знают, где я нахожусь. У них все медицинские документы на столе лежат. Спросите, чего они добиваются. Я жду операции так же», - заявил журналист в беседе с «Газета.Ru», отметив, что ранее ему сказали похудеть на десять килограммов, и он уже похудел на пять.

Караулов добавил, что узнал об объявлении в розыск от своей супруги.

Журналист также сообщил телеканалу «360», что сам не смог отыскать дознавателя по делу. Как сообщил Караулов, он узнал о розыске от своей жены. По его словам, о стадии рассмотрения дела, как и своем статусе, на данный момент он не знает и не может уточнить, поскольку правоохранители не выходят на связь.

Как писал RT, согласно карточке базы, Караулов разыскивается по статье Уголовного кодекса.