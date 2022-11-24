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НовостиЗдоровье24 ноября 2022 19:19

Педиатр рассказал, когда ребенку нельзя сбивать температуру

Педиатр Пушкарев заявил, что детям не нужны жаропонижающие при температуре до 38,5
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Педиатр рассказал, когда ребенку нельзя сбивать температуру

Педиатр рассказал, когда ребенку нельзя сбивать температуру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство инфекционных заболеваний проходят в сопровождении с повышенной температурой, что является нормальной реакцией организма. Об этом рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев, отметив, что не всегда стоит принимать меры для снижения температуры у детей.

«Здесь в большей степени имеют значение не цифры на термометре, а переносимость лихорадки. Если при температуре 38,5 ребенок бодрый и хорошо пьет, то не стоит мешать организму бороться», - сказал специалист в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, к подобным мерам стоит прибегать, «если же ребенок вял, сонлив, плаксив». Как он отметил, в таком случае дети, скорее всего, «испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни – головную боль, ломоту, тошноту».

Пушкарев также пояснил, что главной целью приема жаропонижающих является не снижение температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребенка.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» педиатр Егор Гаврюшкин рассказал в беседе с Life.ru, как при температурных перепадах уберечь здоровье ребенка, отметив необходимость одевать его по погоде, практиковать закаливание и пересмотреть меню.

Тем временем нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко рассказала Пятому каналу, что понижение температуры тела на один-два градуса может говорить о сбоях в организме и заболеваниях некоторых систем.