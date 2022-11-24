Педиатр рассказал, когда ребенку нельзя сбивать температуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство инфекционных заболеваний проходят в сопровождении с повышенной температурой, что является нормальной реакцией организма. Об этом рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев, отметив, что не всегда стоит принимать меры для снижения температуры у детей.

«Здесь в большей степени имеют значение не цифры на термометре, а переносимость лихорадки. Если при температуре 38,5 ребенок бодрый и хорошо пьет, то не стоит мешать организму бороться», - сказал специалист в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, к подобным мерам стоит прибегать, «если же ребенок вял, сонлив, плаксив». Как он отметил, в таком случае дети, скорее всего, «испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни – головную боль, ломоту, тошноту».

Пушкарев также пояснил, что главной целью приема жаропонижающих является не снижение температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребенка.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» педиатр Егор Гаврюшкин рассказал в беседе с Life.ru, как при температурных перепадах уберечь здоровье ребенка, отметив необходимость одевать его по погоде, практиковать закаливание и пересмотреть меню.

Тем временем нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко рассказала Пятому каналу, что понижение температуры тела на один-два градуса может говорить о сбоях в организме и заболеваниях некоторых систем.