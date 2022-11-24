Итальянский министр не исключил, что соглашение по потолку цен на газ в Евросоюзе будет достигнуто в декабре 2022 года Фото: REUTERS

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин допустил, что страны Евросоюза смогут договориться о потолке цен на газ в декабре 2022 года на новом внеочередном заседании совета министров энергетики. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщило агентство ANSA.

"Судя по той атмосфере, которая была сегодня, я бы сказал, что да, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - У всех государств есть желание достичь соглашения".

Также министр в очередной раз указал, что в текущем виде предложение Еврокомиссии Рим не приемлет.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС больше не считает потолок цен на газ эффективным. Отмечалось, что в ходе заседания Европейской комиссии рассматривались варианты действий по сдерживанию роста стоимости топлива. При этом основным вариантом было названо “создание динамического ценового коридора для газовых транзакций”.

Также ранее глава минэнерго Италии заявил, что 15 стран ЕС критически относятся к предложению о потолке цен на газ из России. По словам министра, по некоторым темам санкционного пакета “можно прекрасно достичь согласия”.