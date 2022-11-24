Россиянин в Катаре описал ситуацию с алкоголем на Чемпионате мира по футболу 2022

Россиянин по имени Айнур сообщил, что футбольным болельщикам на Чемпионате мира по футболе 2022 года, который проходит в Катаре, крайне сложно купить алкоголь. По словам российского гражданина, который работает на одном из стадионов, во время матчей продаются только безалкогольные напитки.

«На стадионе нет алкогольного пива, только безалкогольное. Купить можно, только если в клубах при отеле, однако не факт, что навынос продают. А так есть один магазин, где продают только по специальному разрешению», - приводит слова россиянина Lenta.ru.

Как писал RT, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал абсурдными объявления о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Телеканал «360» сообщал, что фанаты во время матча между сборными Катара и Эквадора скандировали: «Мы хотим пива!».