Маск объявил амнистию для заблокированных пользователей Twitter

Илон Маск принял новое важное решение в качестве владельца сети микроблогов Twitter Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что на следующей неделе в "Твиттере" будут восстановлены заблокированные учетные записи.

Соответствующее заявление бизнесмен, владеющий контрольным пакетом акций Twitter, сделал в своем микроблоге.

Маск отдельно подчеркнул тот факт, что решение об "амнистии" заблокированных ранее пользователей он принял по итогам масштабного открытого опроса пользователей соцсети.

Ранее стало известно о том, что по итогам другого проведенного Маском опроса пользователей сети микроблогов было принято официальное решение о разблокировке в Twitter аккаунта бывшего американского президента Дональда Трампа. При этом сам политик уже заявил о том, что в настоящее время возвращение в Twitter в его планы точно не входит, он намерен продолжать публиковать сообщения исключительно в собственной социальной сети Truth Social.

Помимо аккаунта Трампа, под разблокировку попала также и страница в Twitter эпатажного американского рэпера Канье Уэста.