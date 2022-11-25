Меркель рассказала, что ей не дали наладить диалог с Путиным перед уходом с должности канцлера

Ангела Меркель заявила, что пыталась договориться с Владимиром Путиным, но ей не дали этого сделать Фото: REUTERS

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель пожаловалась на то, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины. Своими переживаниями по этому поводу Меркель поделилась с немецким журналистом и писателем Александером Озангом (Alexander Osang).

«Летом 2021 года после встречи президентов [США Джо] Байдена и Путина я совместно с [лидером Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: „Осенью она уже уйдет“», — сказала Меркель в интервью Озангу для Spiegel.

Ранее Меркель публично сообщила, что сейчас она приняла окончательное и бесповоротное решение об уходе из большой политики - она готова лишь давать те или иные экспертные комментарии, делиться воспоминаниями и оценками, однако выдвигаться на какие-либо посты. либо пытаться занять ту или иную невыборную должность она больше в своей жизни совершенно точно никогда больше не будет.

При этом она отдельно подчеркнула тот факт, что категорически не поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и критикует действия Москвы и лично президента РФ Владимира Путина. Однако пытаться стать посредником или переговорщиком по украинскому вопросу Меркель ни в коем случае не намерена.