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НовостиЭкономика24 ноября 2022 22:40

В Еврокомиссии сообщили, что страны ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок

Страны Евросоюза исключат российский газ из совместных закупок
Александр КИСЛОВ
Европейские страны решили прекратить совместные закупки газа из РФ

Европейские страны решили прекратить совместные закупки газа из РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза решили исключить российский газ из совместных закупок. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, выпущенном 24 ноября 2022 года.

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в соответствующем положении. «Важно, что мы уже начинаем готовиться к зиме следующего года. Мы должны свести к минимуму влияние России и возможных скачков спроса из-за погодных условий или конъюнктуры мирового рынка. Установление траектории на 2023 год дает операторам рынка столь необходимую уверенность и помогает ЕС безопасно пережить зиму следующего года», — официально заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

При этом достичь договоренности о введении потолка цен на российский газ европейские государства пока так и не могут, несмотря на то, что возможность применения этой меры обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев.

На данный момент камнем преткновения является вопрос о приемлемом для всех государств уровне, дороже которого приобретать российский газ будет уже нельзя. Как бы то ни было, переговоры по этому вопросу в настоящее время еще продолжаются и когда будет достигнута окончательная договоренность, ясно еще нет.

Изначально ЕС и вовсе обсуждала вопрос о введении тотального эмбарго на газ и нефть из РФ, но в итоге подобное решение было практически сразу отвергнуто, как противоречащее интересам самих европейских государств.