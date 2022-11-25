В Еврокомиссии сообщили, что страны ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок

Европейские страны решили прекратить совместные закупки газа из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза решили исключить российский газ из совместных закупок. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, выпущенном 24 ноября 2022 года.

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в соответствующем положении. «Важно, что мы уже начинаем готовиться к зиме следующего года. Мы должны свести к минимуму влияние России и возможных скачков спроса из-за погодных условий или конъюнктуры мирового рынка. Установление траектории на 2023 год дает операторам рынка столь необходимую уверенность и помогает ЕС безопасно пережить зиму следующего года», — официально заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

При этом достичь договоренности о введении потолка цен на российский газ европейские государства пока так и не могут, несмотря на то, что возможность применения этой меры обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев.

На данный момент камнем преткновения является вопрос о приемлемом для всех государств уровне, дороже которого приобретать российский газ будет уже нельзя. Как бы то ни было, переговоры по этому вопросу в настоящее время еще продолжаются и когда будет достигнута окончательная договоренность, ясно еще нет.

Изначально ЕС и вовсе обсуждала вопрос о введении тотального эмбарго на газ и нефть из РФ, но в итоге подобное решение было практически сразу отвергнуто, как противоречащее интересам самих европейских государств.