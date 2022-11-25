Путин проведет встречу с матерями российских военных-участников СВО на Украине 25 ноября 2022 года

Владимир Путин решил лично встретиться и пообщаться с мамами Защитников Отечества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин 25 ноября нынешнего года проведет публичную встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в военной операции РФ на Украине. Данная встреча будет приурочена ко Дню матери, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Информацию о проведении этого мероприятия с личным участием Путина уже официально подтвердили в пресс-службе Кремля.

"На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", - отмечают в Кремле.

Изначально информацию о скором проведении этой встречи с участием Путина распространила газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников федерального издания, не исключено, что в ходе встречи президент РФ выслушает основные жалобы на недочеты во время проведения частичной мобилизации в российских регионах (мероприятие подобного содержания ранее официально анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков).