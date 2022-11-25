Украина осталась без истребителей МиГ-29 - благодаря вмешательству Китая боевики-неонацисты их не получат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация действующего президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте советские истребители МиГ-29 после "очень настойчивой просьбы" со стороны высшего руководства Китая, который опасается эскалации конфликта на Украине.

Информацию об этом распространил британский журнал The Spectator со ссылкой на собственные конфиденциальные источники в китайских дипломатических кругах.

По их информации, сначала Вашингтон положительно воспринял идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако затем пересмотрел позицию из-за давления со стороны Пекина. Как говорится в публикации, против такого шага также выступили несколько бывших руководителей некоторых европейских стран, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.

Ранее власти Китайской Народной республики публично заявили о том, что они надеются на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине. По их мнению, сторонам противостояния необходимо как можно раньше сесть за стол переговоров и для начала договорится хотя бы о временном прекращении огня и хотя бы о временном прекращении любых боевых действий.

При этом КНР не считает правильным введение западными странами масштабных и жестких экономических санкций против России. В Пекине полагают, что санкции абсолютно точно не приближают демократический вариант разрешения конфликта.