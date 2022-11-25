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НовостиПолитика25 ноября 2022 0:41

Песков сообщил об отсутствии в планах у Путина встречи с военкорами

Президент РФ в ближайшее время не собирается встречаться с военными корреспондентами
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не будет лично вручать орден военкору Семену Пегову

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не будет лично вручать орден военкору Семену Пегову

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не будет проводить большую личную встречу с отечественными военными корреспондентами. Об отсутствии у главы государства подобных планов заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет", - рассказал представитель Кремля журналистам информационного агентства ТАСС в ответ на вопрос о следующей личной встрече Путина с военкорами.

Представитель Кремля уточнил, что пока не планируется и личное вручение военному корреспонденту Семену Пегову (автор популярного телеграм-канала WarGonzo) ордена Мужества из рук главы государства.

Ранее стало известно о том, что 25 ноября 2022 года Путин проведет большую личную встречу с матерями российских военных, принимающих непосредственное участие в спецоперации на Украине.

Встреча, в которой поучаствуют в том числе и матери мобилизованных граждан России, состоится в Кремле, данное мероприятие специально приурочено ко Дню Матери, который традиционного ежегодно отмечается в РФ каждое последнее воскресенье ноября. По словам Пескова, Путин готов ответить на все вопросы матерей российских военных, а также выслушать абсолютно все без исключения их просьбы и жалобы.