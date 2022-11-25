Песков сообщил об отсутствии в планах у Путина встречи с военкорами

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не будет лично вручать орден военкору Семену Пегову Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не будет проводить большую личную встречу с отечественными военными корреспондентами. Об отсутствии у главы государства подобных планов заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет", - рассказал представитель Кремля журналистам информационного агентства ТАСС в ответ на вопрос о следующей личной встрече Путина с военкорами.

Представитель Кремля уточнил, что пока не планируется и личное вручение военному корреспонденту Семену Пегову (автор популярного телеграм-канала WarGonzo) ордена Мужества из рук главы государства.

Ранее стало известно о том, что 25 ноября 2022 года Путин проведет большую личную встречу с матерями российских военных, принимающих непосредственное участие в спецоперации на Украине.

Встреча, в которой поучаствуют в том числе и матери мобилизованных граждан России, состоится в Кремле, данное мероприятие специально приурочено ко Дню Матери, который традиционного ежегодно отмечается в РФ каждое последнее воскресенье ноября. По словам Пескова, Путин готов ответить на все вопросы матерей российских военных, а также выслушать абсолютно все без исключения их просьбы и жалобы.