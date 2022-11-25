Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 ноября 2022 1:32

Постпред РФ Ульянов: Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Российская сторона всеми силами пытается не допустить катастрофы на Запорожской АЭС
Александр КИСЛОВ
Запорожская атомная электростанция подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских боевиков

Запорожская атомная электростанция подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских боевиков

Фото: REUTERS

Россия в настоящее время активно обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. С соответствующим заявлением в интервью информагентству РИА Новости выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ", - рассказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь начали обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции, а также устраивать различные провокации вокруг этого объекта (в частности, по данным властей Запорожской области РФ, Вооруженные силы Украины планируют совершить попытку силового захвата АЭС под свой полный контроль, поучаствовать в этой провокационной операции якобы могут и участвующие в конфликте на стороне Киева иностранные наемники).

Министерство обороны России и МИД РФ неоднократно заявляли о том, что действия украинских военных могут привести к масштабной аварии на Запорожской АЭС. Если это произойдет, то последствия данного ЧП могут оказаться масштабнее последствий резонансных происшествий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.