Постпред РФ Ульянов: Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских боевиков Фото: REUTERS

Россия в настоящее время активно обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. С соответствующим заявлением в интервью информагентству РИА Новости выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ", - рассказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь начали обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции, а также устраивать различные провокации вокруг этого объекта (в частности, по данным властей Запорожской области РФ, Вооруженные силы Украины планируют совершить попытку силового захвата АЭС под свой полный контроль, поучаствовать в этой провокационной операции якобы могут и участвующие в конфликте на стороне Киева иностранные наемники).

Министерство обороны России и МИД РФ неоднократно заявляли о том, что действия украинских военных могут привести к масштабной аварии на Запорожской АЭС. Если это произойдет, то последствия данного ЧП могут оказаться масштабнее последствий резонансных происшествий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.