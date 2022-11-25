LBC: жители Британии стали массово отказываться от сдачи жилья украинским беженцам

В Великобритании местные жители больше не хотят помогать "наглым" беженцам с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина украинских беженцев столкнулось с массовой дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые отказывают им в просмотре и сдаче жилья из-за их статуса и национальности. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в Великобритании местным Управлением национальной статистики в начале этой недели.

«Арендодатель не может дискриминировать потенциального арендатора по признаку этнической принадлежности, страны происхождения или того, действительно ли арендатор является беженцем или просителем убежища», — прокомментировал ситуацию старший партнер и юрист по жилищным вопросам юридической фирмы «Oliver Fisher Solicitors» Рассел Конвей, сообщает LBC.

Ранее жители Франции начали массово заявлять о том, что они больше не хотят принимать у себя беженцев с Украины. По их мнению, украинцы должны сами о себе заботиться, так как французское государство не платит ни евро тем гражданам страны, кто готов помочь переселенцам.

Кроме того, поведение оказывавшихся в Европе украинцев вызывает у местных жителей очень большие вопросы: по мнению многих британцев, немцев и французов, беженцы с Украины ведут себя "крайне нагло, слишком самоуверенно и считают, что им все вокруг что-то должны". Европейцы считают, что "по украинцам совсем не видно, что они бегут от боевых действий, они слишком многого хотят и буквально требуют, чтобы им помогали просто так".