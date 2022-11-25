Билет за 3 млн и отель за 800 тыс.руб: названы самые дорогие цены на отдых в новогодние каникулы Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие билеты и отели для отдыха в новогодние праздники. Для этого был проведен анализ поисковых запросов пользователей и их покупки.

В итоге самый дорогой перелет туда и обратно с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го для семьи из четырех человек стоил 3,7 млн рублей. А проживание – 800 тысяч рублей. Билеты на самолет были куплены из Санкт-Петербурга в Дубай, а отель забронирован в Москве, пишет "Газета.Ru".

Перелеты по России на указанные даты тоже не самые доступные. Бизнес-класс из Москвы в Иркутск и обратно обошелся в 390 тыс.руб. Чуть дешевле поездка в Сочи и обратно – 375 тыс.руб. Замыкают тройку ценовых лидеров билеты до Южно-Сахалинска и обратно, за которые пользователь сервиса заплатил 305 600 руб.

Если говорить о заграничных направлениях, то два билета из Москвы на Пхукет были куплены за 569 950 руб., а в Лондон – за 337 550 руб. Полет в Сидней стоил 269 тыс.руб, а в Анталию из Казани – 255 тыс.руб.

Новогодние каникулы традиционно являются временем, когда цены взлетают до небес. Дорожают не только билеты, но и цены на проживание.

Самое дорогое бронирование на сервисе было сделано в московском пятизвездочном отеле. За 18 ночей на двоих пользователь заплатил 855 000 руб. Проживание восемь дней в отеле Эсто-Садка двоим взрослым стоило 394 850 руб. А семья с одним ребенком оплатила три ночи в отеле «три звезды» в Архызе 243 400 руб. Аналогичный отдых в Геленджике, но в отеле «пять звезд» обошелся в 170 500 руб.

Тем временем, россияне стали массово бронировать железнодорожные билеты в Белоруссию на Новый год. Средняя стоимость билета на поезд в одну сторону составляет порядка 2,8 тыс. рублей, пишет ФАН.

В Московской области тоже начали подготовку к зимнему сезону, в городах уже начали открываться первые уличные катки, сообщает "360".