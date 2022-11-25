Рекрутеры подтвердили, что отдают предпочтение соискателям с конкретными финансовыми ожиданиями Фото: Евгения ГУСЕВА

Назван фактор, который чаще всего влияет на решение рекрутера о найме на работу. Чаще всего отдают предпочтение соискателям, которые четко озвучивают свои финансовые ожидания.

А вот брать на работу с окладом больше, чем предполагает вакансия, стали реже: в приоритете — опытные и универсальные специалисты. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На желаемую зарплату соискателя смотрят в 44% случаев. Годом раньше этот показатель был ключевым в 37% случаев. И только 3% работодателей отдают предпочтение тем, кто указывает «оклад по договоренности».

Если зарплатные ожидания соискателя выше, чем предполагает заложенный оклад, то 39% рекрутеров все равно рассматривают резюме. А вот каждая пятая компания (19%) не интересуется такими кандидатами. В итоге в 2022 году снизилось число работодателей, которые готовы к переговорам со слишком дорогими кандидатами.

Если принимается решение о приеме на работу такого кандидата, то только исходя из блестящего опыта сотрудника. Такой ответ дают 38% менеджеров по персоналу. А еще обязательное условие - согласие кандидата исполнять больше обязанностей (20%), пишет «Газета.Ru».

Ранее, карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева рассказала ФАН об ошибках, которые чаще всего допускают соискатели во время интервью.

Приглашая потенциального сотрудника на собеседование, HR-специалист в первую очередь обращает внимание на его внешний вид, поэтому одеваться для собеседования нужно соответствующим образом, сообщает "360".