Эксперт при Минпромторге дал совет, как отличить реальную скидку от фейковой Фото: Мария ЛЕНЦ

«Черная пятница» пришла в Россию примерно десять лет назад, эта традиция родом из США. Ожидая дня распродаж, многие не задумываются, что часто это все голи маркетинговая уловка. Такого мнения придерживается президент Союза деловых людей, координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин.

Он уверен, что никакой «черной пятницы» нет и большинство скидок – это фейк. А чтобы создать иллюзию скидок, примерно за месяц до дня распродаж, цены в магазинах начинают расти. Поднимают их ровно настолько, чтобы потом можно было скинуть для этого дня.

- В "черную пятницу" люди бегут в магазины и метут все подряд. Речь не идет об осмысленных покупках или приобретении самого необходимого. Все строится на эмоциональных уловках, – утверждает эксперт в беседе с РИАМО.

В итоге день распродаж – это отличный повод избавиться от любого товара, так что стоит быть особенно внимательным и не спешить приобретать все, что подпадает под скидки.

- Если мы говорим про продуктовый ряд, то, скорее всего, по таким товарам истекает срок годности, - отмечает он.

Понять, предлагается фейковая или реальная скидка легко. Для этого нужно проанализировать как менялась цена на товар за последнее время. Анализ в динамике отвертит на вопрос, насколько честно поступает продавец.

- В России распространен подход «срубить деньги за короткий срок», так что лучше смотреть изменения за полгода,- посоветовал эксперт способ проверки любых скидок.

Несмотря на уход многих иностранных брендов с российского рынка, актуальность «Черной пятницы» не снизилась. Большой спрос в эти дни фиксируется на электронику и бытовую технику, а также одежду. Кроме того, девушки активно заказывают косметику, а мужчины – строительные материалы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Роспотребнадзоре тоже напоминают об уловках продавцов. Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсификата или контрафактного товара, указали в ведомстве. Также до оплаты следует обращать внимание на стоимость доставки товара, поскольку большая скидка может быть достигнута за счет дорогостоящей пересылки, сообщает "Москва 24".