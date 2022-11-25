Система ПВО сработала в городе Армянске на севере Крыма

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала утром в пятницу, 25 ноября, в городе Армянске на севере Крыма. Такое заявление сделал глава местной администрации Василий Телиженко.

«Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», - заявил глава администрации в своем Telegram-канале.

Как передает ТАСС, Телиженко также заявил, что система противовоздушной обороны сработала около города, а ранее в Армянск доносились только отдаленные звуки разрывов. «Я со всеми службами посмотрел, пообщался, все нормально, все на рабочих местах и все работают», - заявил он, отметив, что эвакуация из города не проводилась, а также «не проводится и не планируется».

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения из СМИ и мессенджеров о том, что из Армянска проводится эвакуация. Как писал сайт KP.RU, глава региона призвал граждан ориентироваться на первоисточники, заявив, что фейковые заявления об эвакуации распространяют украинские спецслужбы, а полуострову ничего не угрожает.