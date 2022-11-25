Американцы раскритиковали шутку Байдена о медицинском обследовании Фото: REUTERS

Читатели издания The Daily Mail критически отреагировали на шутку президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.

Ранее американский лидер, который на прошлой неделе отметил свое 80-летие, во время общения с прессой заявил, что до конца текущего года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. «Вы считаете, мне это нужно?», - в шутку спросил он у журналистов.

«Да, думаю, вам это нужно», - отметил один из читателей издания.

«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», - заявил другой комментатор.

Другой читатель отметил, что «проверка головы важнее, чем проверка тела».

«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», - написал еще один читатель.

«Так смешно, что мы забыли посмеяться», - добавил другой.