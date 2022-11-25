Кроссовер Москвич 3 Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Жители Германии нашли очередное подтверждение бесполезности антироссийских санкций Запада в сообщении о возобновлении серийного производства автомобилей "Москвич".

Комментируя соответствующую публикацию немецкой газеты Der Spiegel, читатели обратили внимание, что Россия укрепляет собственную экономику, в то время как страны, принявшие антироссийские меры, страдают от высокой инфляции, дефицита бюджета и энергетического кризиса.

"Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи", - написал один из комментаторов.

Другой житель ФРГ признался, что 20 лет ездил на "Москвиче" и по достоинству оценил надежность машины и простоту ее эксплуатацию.

Как ранее писал сайт "КП-Москва", на автозаводе "Москвич" 23 ноября запустили серийную сборку автомобилей. Бывшее предприятие, оставленное французским концерном Renault, снова приступило к работе. Теперь здесь будут выпускать модели отечественного бренда "Москвич".

Напомним, в июне 2022 года бывший московский завод ушедшей из России французской автомобилестроительной компании Renault официально переименован в "Москвич". Планируется, что на первом этапе будет организовано производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем - и электромобилей.