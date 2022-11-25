Сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию пока не определены

Владимир Путин Фото: REUTERS

Сроки оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", - уточнил Песков.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщил, что оглашение послания главы государства Федеральному Собранию состоится, однако "сдвигается чуть-чуть вправо", отметив, что четких дат пока нет.

Позже официальный представитель Кремля заявил, что нельзя связывать даты проведения прямой линии и послания российского президент Федеральному Собранию, уточнив, что прямая линия с главой государства в текущем году состоится.

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков рассказал журналистам, что идея проведения ежегодной прямой линии востребована, однако в этот раз данное мероприятие состоится "чуть позже".